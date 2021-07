Florenzi-Juventus, l’infortunio di Spinazzola non cambia i piani di mercato (Di domenica 4 luglio 2021) La Roma non cambia i piani sul futuro di Florenzi dopo l’infortunio di Spinazzola. La Juventus resta alla finestra Il grave infortunio al tendine d’Achille subito da Spinazzola contro il Belgio non cambia i piani della Roma sul futuro di Florenzi, esterno di fascia rientrato dal prestito al Psg e nel mirino della Juve. Come riferito da Alessandro Sugoni a Sky Sport 24, infatti, Mourinho e la Roma non hanno intenzione di puntare su di lui. L’azzurro resta quindi nella lista dei cedibili. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) La Roma nonsul futuro didopodi. Laresta alla finestra Il grave infortunio al tendine d’Achille subito dacontro il Belgio nondella Roma sul futuro di, esterno di fascia rientrato dal prestito al Psg e nel mirino della Juve. Come riferito da Alessandro Sugoni a Sky Sport 24, infatti, Mourinho e la Roma non hanno intenzione di puntare su di lui. L’azzurro resta quindi nella lista dei cedibili. L'articolo proviene da ...

Euro 2020, Toscana e Umbria: quattro gli azzurri di Roberto Mancini Ha preso il posto di Alessandro Florenzi nella prima gara degli azzurri, contro la Turchia, e non l'ha più lasciato. Leonardo Spinazzola, 28enne della Roma e di scuola Juventus, è suo malgrado l'...

Italia, non solo Emerson per sostituire Spinazzola: Mancini prepara un'alternativa La prima prevede l'inserimento di Emerson Palmieri al poso del difensore della Roma e la scelta di uno tra Toloi, Di Lorenzo e Florenzi a destra. Il terzino ex Juventus, che ha riportato la rottura de ...

