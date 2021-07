D’Aversa e non Giampaolo, ora ufficializza anche la Samp (Di domenica 4 luglio 2021) La Sampdoria ha ufficializzato il nuovo allenatore, che sarà Roberto D’Aversa. Come avevamo sempre ribadito, era sempre stato lui la scelta di Ferrero. Questo il comunicato del club: Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Roberto D’Aversa, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2023. #DAversa è il nuovo allenatore della #Sampdoria — U.C. Sampdoria (@Sampdoria) July 4, 2021 Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Ladoria hato il nuovo allenatore, che sarà Roberto. Come avevamo sempre ribadito, era sempre stato lui la scelta di Ferrero. Questo il comunicato del club: Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.doria danno il benvenuto a Roberto, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2023. #DAversa è il nuovo allenatore della #doria — U.C.doria (@doria) July 4, 2021 Foto: Twitterdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

