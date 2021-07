Covid oggi Lazio, 83 contagi e 2 morti. A Roma 61 nuovi casi (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 83 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6mila tamponi molecolari e quasi 15mila antigenici per un totale di oltre 21mila test con una percentuale di positività allo 0,3%. Da ieri i guariti sono stati 145. I ricoverati sono 155 nei reparti ordinari Covid, mentre le terapie intensive occupate sono 37 in calo di 3. I nuovi casi a Roma città sono 61. “Tutti i parametri sono in calo, si continua a registrare ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 83 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 4 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6mila tamponi molecolari e quasi 15mila antigenici per un totale di oltre 21mila test con una percentuale di positività allo 0,3%. Da ieri i guariti sono stati 145. I ricoverati sono 155 nei reparti ordinari, mentre le terapie intensive occupate sono 37 in calo di 3. Icittà sono 61. “Tutti i parametri sono in calo, si continua a registrare ...

