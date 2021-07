Benevento 5: arriva il prolungamento di contratto per Virenti (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento 5 rende noto che è stato trovato l’accordo per il prolungamento del contratto di Claudio Virenti fino al 30 giugno 2022. Il numero cinque, sette reti in questo campionato appena concluso, si appresta a vivere la sua terza stagione in giallorosso. “Sono felicissimo di restare, Benevento per me è come una famiglia – le parole di Virenti.- La vittoria dei play-off è stata un’emozione unica che mai potrà essere cancellata ed ha un valore doppio perché la rosa era composta da soli campani. Sono molto soddisfatto del mio rendimento, tutta la squadra ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl5 rende noto che è stato trovato l’accordo per ildeldi Claudiofino al 30 giugno 2022. Il numero cinque, sette reti in questo campionato appena concluso, si appresta a vivere la sua terza stagione in giallorosso. “Sono felicissimo di restare,per me è come una famiglia – le parole di.- La vittoria dei play-off è stata un’emozione unica che mai potrà essere cancellata ed ha un valore doppio perché la rosa era composta da soli campani. Sono molto soddisfatto del mio rendimento, tutta la squadra ...

