ASUS ZenWiFi XD6 | router Wi-Fi 6 compatibile con Alexa

(Di domenica 4 luglio 2021) Il nuovoWi-Fi 6XD6 è finalmente disponibile nel nostro paese ed è controllabile tramite Amazone tecnologia AiMeshha annunciatoXD6, un nuovobasato su WiFi 6 pensato per garantire una copertura di rete ottimale in tutta la casa, senza rinunciare alla sicurezza e all’affidabilità delle prestazioni. Il merito è della coppia diAX5400 che costituiscono il sistemaXD6. Questi due dispositivi sono equipaggiati con tecnologie esclusive al fine di ...

Il sistemaXD6 è indicato come ottimale anche per la smart home. La compatibilità nativa con le funzioni di Amazon Alexa, in abbinata con Smart Looks, permettono di individuare e ...L'esempio del routerXD6 WiFi 6 AiMeshXD6 è un sistema WiFi mesh composto da due unità di dimensioni molto compatte (appena 13 x 12,5 x 6 cm) che risolve definitivamente il ...ASUS ZenWiFi XD6 è un sistemi di routing semplice ed intelligente che permette di gestire sia le connessioni che la nostra smart home.Connettività estesa e sicurezza massima: queste sono le parole chiave con cui si propone il nuovo sistema di due router ASUS ZenWiFi XD6!