Anna Tatangelo rompe il silenzio sul nuovo programma in tv «Parlerò di me»

(Di domenica 4 luglio 2021), dopo i vari rumors e la conferma di Mediaset, ha rotto ilsul suoruolo in tv, da conduttrice, in untutto suo. Scopriamo tutti i dettagli in merito… Leggi anche:a Scene da un matrimonio «La Marcuzzi voleva troppi soldi»conduttrice al posto di Barbara D’Urso Mediaset ha previsto un...

BaritaliaNews : Barbara D’Urso, Anna Tatangelo la sostituisce e dice che … - michael8716 : RT @dea_channel: buona domenica con la divina Anna Tatangelo ?????????????? - dea_channel : buona domenica con la divina Anna Tatangelo ?????????????? - GossipItalia3 : Anna Tatangelo: neanche Francesco Renga resiste alla sua bellezza #gossipitalianews - PasqualeMarro : #AnnaTatangelo e il programma che condurrà al posto di #BarbaraDUrso -

prende il posto di Barbara D'Urso la domenica Pomeriggio e fa alcune dichiarazioni Ormai è ufficiale che Barbara D'Urso condurrà solo Pomeriggio 5 e che, tra Uomini e donne di Maria De ...... c'è anche chi alzerà l'asticella e sarà in video più del solito come Silvia Toffanin , la compagna di Piersilvio Berlusconi da cui ha avuto due figli e anche delle new entry comeche ...Le prime parole della cantante sul suo nuovo ruolo di conduttrice nella domenica di Canale 5 che, dal prossimo autunno, non vedrà più i Live della popolare conduttrice ...Anna Tatangelo finisce al centro di una bufera social cavalcata dai web-indignados. Sul suo debutto domenicale piovono giudizi lapidari.