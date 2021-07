Wimbledon 2021, Federer: “Vittoria che significa tanto. Ho avuto un atteggiamento eccellente” (Di sabato 3 luglio 2021) “Penso di essere rimasto calmo per tutto il match. Probabilmente perché ho risparmiato tutte le emozioni per la parte finale del match. Questa Vittoria significa tanto per me, ho giocato davvero bene, fatta eccezione del game in cui Norrie mi ha breakkato”. Sono queste le parole di Roger Federer, vincitore in tre set contro Cameron Norrie e pronto ora a sfidare Lorenzo Sonego nell’ottavo di finale di Wimbledon 2021. “Sento di essere entrato in ritmo. Ho avuto davvero un atteggiamento eccellente: in tutta onestà questo è cambiato in meglio ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) “Penso di essere rimasto calmo per tutto il match. Probabilmente perché ho risparmiato tutte le emozioni per la parte finale del match. Questaper me, ho giocato davvero bene, fatta eccezione del game in cui Norrie mi ha breakkato”. Sono queste le parole di Roger, vincitore in tre set contro Cameron Norrie e pronto ora a sfidare Lorenzo Sonego nell’ottavo di finale di. “Sento di essere entrato in ritmo. Hodavvero un: in tutta onestà questo è cambiato in meglio ...

