Ucraina Inghilterra, 300 inglesi violano le restrizioni e vanno a Roma: altri 200 in arrivo

Circa 500 tifosi inglesi avrebbero eluso le restrizioni sanitarie imposte a causa della pandemia da Covid-19 e sarebbero arrivati a Roma per Ucraina-Inghilterra

Questa sera si giocherà a Roma Ucraina-Inghilterra, match valevole per i quarti di finale di Euro 2020. A causa delle restrizioni sanitarie imposte a causa del Covid-19, i tifosi inglesi non hanno potuto viaggiare verso l'Italia per godersi allo stadio Olimpico la partita ma ci sarebbe chi ha eluso i controlli. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, 300 ...

SkyTG24 : Euro 2020, oggi gli altri quarti: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. DIRETTA - repubblica : Inghilterra-Ucraina, paura per 200 inglesi arrivati negli ultimi giorni - sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - valkiller8 : RT @ilmessaggeroit: Ucraina-Inghilterra, i giornalisti del Sun: «Arrivati a Roma, ecco come abbiamo evitato la quarantena» - 91WEEKEND : @cherryxxhaz ora c’è danimarca - repubblica ceca e alle 21 c’è inghilterra - ucraina -