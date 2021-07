Traffico Roma del 03-07-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in apertura la polizia locale Ci segnala un incidente che causa rallentamenti lungo via Aurelia Antica in prossimità di largo III giugno 1849 la circolazione risultano molto scorrevole sull’intera rete autostradale della capitale in occasione dell’incontro Ucraina Inghilterra in programma questa sera alle 21 previste modifiche per la rete del trasporto nella zona dello Stadio Olimpico dalle 17 deviate diverse linee di solito in transito per le stesse ragioni Inoltre fino alle ore 24 chiusura al transito veicolare in via dei Fori Imperiali nel tratto compreso tra Piazza Venezia e Piazza del Colosseo a partire dalle 9 e fino alle 17 ...