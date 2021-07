Torna lo shopping serale in centro storico (Di sabato 3 luglio 2021) Da giovedì prossimo arriva la Prato shopping Night: 8, 15, 22 e 29 luglio i negozi del centro restano aperti fino a mezzanotte per permettere ai cittadini di accedere a iniziative, promozioni e sconti ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 luglio 2021) Da giovedì prossimo arriva la PratoNight: 8, 15, 22 e 29 luglio i negozi delrestano aperti fino a mezzanotte per permettere ai cittadini di accedere a iniziative, promozioni e sconti ...

Advertising

webecodibergamo : Saldi estivi al via a Bergamo: dopo il Covid si torna allo shopping a Orio e in centro - Foto e video - zazoomblog : Saldi estivi al via a Bergamo: dopo il Covid si torna allo shopping a Orio e in centro - Foto e video - #Saldi… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Tutti i giovedì di luglio sarà torna Prato Shopping Night' - tvprato : Dall’8 luglio torna la Prato Shopping Night: negozi del centro aperti fino a mezzanotte - ForumTrieste : RT @muoversitrieste: Fai shopping con TT! ???? Sabato 3 luglio, in occasione della #NottedeiSaldi, torna il Park&Bus di #TriesteTrasporti.… -