Tonali | il Milan chiede la riduzione dell’ingaggio

(Di sabato 3 luglio 2021) Non sembra esserci fine alla trattativa tra Sandroed il. Ora infatti la palla passa al calciatore che dovrà accordarsi con i rossoneri.: cosa manca? Ilè riuscito ad ottenere uno sconto dal Brescia per riscattare Sandro. Dai 35 milioni totali previsti, la società rossonera dovrà versare solo altri 15 (25 in totale) per il riscatto del centrocampista classe 2000. Tuttavia, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ora spetta al giocatore negoziare il suo contratto con i rossoneri. La società infatti vorrebbe rivedere l’ingaggio ...

AntoVitiello : #Tonali pur di giocare con il #Milan ha accettato la riduzione dell'ingaggio. Operazione sempre più vicina alla con… - AntoVitiello : Dopo la scadenza dell'opzione di riscatto con il Brescia il 16 giugno, è stata impostata una nuova trattativa con n… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, operazione #Tonali in chiusura: nuovo sconto del #Brescia - MarSte92__ : RT @AntoVitiello: Dopo la scadenza dell'opzione di riscatto con il Brescia il 16 giugno, è stata impostata una nuova trattativa con nuove c… - 123dave_ : RT @battitomilan7: Luglio 2020 Elliott ripiana il rosso 200 mln Dicembre acquista ?? Milan x 47 mln Luglio 2021 ripiana 100 mln Tomori 30 m… -

...A centrocampo bisogna però risolvere la questione, visto che non è ancora stato trovato l'accordo definitivo con il Brescia sullo sconto e le varie contropartite. In mediana, intanto, il...e Brescia hanno trovato l'accordo per: ora tocca al centrocampista ridursi l'ingaggio e accettare le condizioni dei rossonerie Brescia hanno trovato l'accordo per Sandro: ...Milan, Tonali accetta di ridursi l’ingaggio: riscatto sempre più vicino. Le ultimissime Sandro Tonali è vicinissimo a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Lo rivela su Twitter il coll ...Manca ormai pochissimo per il passaggio di Tonali al Milan. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Sandro pur di giocare con il Milan ha accettato la riduzione del proprio ...