Spinazzola in stampelle a Coverciano si commuove, l'abbraccio con i compagni prima di lasciare il ritiro – Il video (Di sabato 3 luglio 2021) Gli applausi del gruppo, una abbraccio da ogni compagno. Leonardo Spinazzola saluta così il ritiro dell'Italia a Coverciano, dopo l'infortunio al tendine d'Achille rimediato nella partita contro il Belgio e che gli ha fatto finire in anticipo il suo prezioso contributo a Euro 2020. Il calciatore della Roma, che ha ricevuto solidarietà dal mondo del calcio e dai suoi compagni di nazionale, e via telefono anche dal suo nuovo allenatore José Mourinho, è stato uno dei giocatori più importanti della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Nel video, rilasciato sui canali sociale della Nazionale italiana, il ...

