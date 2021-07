Serie D girone I, la regular season è conclusa: i verdetti finali tra promozioni, qualificate ai playoff e retrocessioni (Di sabato 3 luglio 2021) Foto di Marco Familiari E’ terminato oggi, finalmente, il campionato di Serie D girone I: i verdetti finali, con l’Acr promosso e le due retrocesse Il girone I di Serie D si è concluso. Finalmente. Dopo continui rinvii, positivi al Covid, decisioni affrettate e forse a volte scellerate, polemiche e tanto altro, oggi si è chiusa la regular season. L’Acr Messina, che per tutta la stagione ha guardato tutti dall’alto, ha vinto il campionato con merito, ritrovando la Serie C dopo quattro anni. I “cugini” dell’Fc, il San Luca, la Gelbison ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Foto di Marco Familiari E’ terminato oggi, finalmente, il campionato diI: i, con l’Acr promosso e le due retrocesse IlI diD si è concluso. Finalmente. Dopo continui rinvii, positivi al Covid, decisioni affrettate e forse a volte scellerate, polemiche e tanto altro, oggi si è chiusa la. L’Acr Messina, che per tutta la stagione ha guardato tutti dall’alto, ha vinto il campionato con merito, ritrovando laC dopo quattro anni. I “cugini” dell’Fc, il San Luca, la Gelbison ...

