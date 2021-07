Santa Maria Capua Vetere, le chat tra i dirigenti per “ripulire” i video prima dei pestaggi in carcere: «Mi togli l’audio?» (Di sabato 3 luglio 2021) Manomissione dei filmati incriminati, con tanto di rimozione dell’audio e alterazione della data e dell’ora di creazione. Tra gli episodi di depistaggio emersi in questi giorni nell’indagine sulle violenze nei confronti dei detenuti a opera degli agenti della Penitenziaria al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), secondo l’accusa ci fu anche il tentativo di modificare i video delle telecamere interne delle proteste in carcere per falsare la rappresentazione della realtà del 6 aprile 2020, giorno dei violenti pestaggi. ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Manomissione dei filmati incriminati, con tanto di rimozione dele alterazione della data e dell’ora di creazione. Tra gli episodi di depistaggio emersi in questi giorni nell’indagine sulle violenze nei confronti dei detenuti a opera degli agenti della Penitenziaria aldi(Caserta), secondo l’accusa ci fu anche il tentativo di modificare idelle telecamere interne delle proteste inper falsare la rappresentazione della realtà del 6 aprile 2020, giorno dei violenti. ...

