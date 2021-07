Sangiovanni | una fan lo aspetta e gli fa una proposta indecente Lui risponde così

Advertising

leggoit : Sangiovanni, una fan lo aspetta e gli fa una proposta indecente. Lui risponde: «Non posso, sono fidanzato» - realkekka : Ho cancellato il tweet che avevo fatto prima perché sembrava che avessi detto una cosa surreale. Il mio volere 'l'i… - blogtivvu : Sangiovanni riceve una proposta indecente da una fan: ecco la sua reazione - mariann60059306 : RT @SANGIO_LA_LADY: La mia lola e una bimba troppo tenera ??? #amici20 #amatorialeitaliano #sangiulia #sangiovanni #giugiulola #ridigiugiulo… - _Giulia_Sangio_ : RT @SANGIO_LA_LADY: La mia lola e una bimba troppo tenera ??? #amici20 #amatorialeitaliano #sangiulia #sangiovanni #giugiulola #ridigiugiulo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni una

... quandoragazza molto spigliata gli ha urlato: 'Se vuoi hocamera libera, ma proprio liberissima'. La più classica delle proposte indecenti, declinata dain maniera molto educata: ...La FOTO Nulla a che vedere con quanto chiesto adafan. Il cantante si è esibito sul palco di 'Battiti Live', l'evento musicale dell'estate che porta i principali artisti nelle città ...Mentre conquista le classifiche con la sua "Malibù", Sangiovanni si prende anche il cuore delle fan. Il cantante uscito dall'ultima edizione ...Dopo Amici 20 continua il successo per Sangiovanni. Il cantante arrivato in Puglia per Battiti Live, ha ricevuto una proposta imbarazzante ...