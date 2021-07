Salva due ragazzini dal mare, ricerche finite: Carlo ritrovato senza vita (Di sabato 3 luglio 2021) È notizia di pochissimi minuti fa. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, saluta Carlo Riccio. Il 57enne è stato ritrovato morto in mare dopo aver Salvato la vita ad alcuni ragazzi che stavano annegato. Il cordoglio in un post su Facebook. “Bacoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 luglio 2021) È notizia di pochissimi minuti fa. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, salutaRiccio. Il 57enne è statomorto indopo averto laad alcuni ragazzi che stavano annegato. Il cordoglio in un post su Facebook. “Bacoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

