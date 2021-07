Roma | Spinazzola KO | Pinto su Emerson Palmieri

Advertising

CB_Ignoranza : Leonardo Spinazzola (Foligno, 25 marzo 1993) è un calciatore italiano, difensore o centrocampista della Roma e dell… - DiMarzio : Il rendimento di #Spinazzola a #Euro2020 non sta passando inosservato e diversi top club hanno chiesto informazioni - Gazzetta_it : Speedy Spinazzola ???????? Nella serata difficile dell'Italia, una cosa è rimasta costante: la corsa perpetua di Spina… - sportli26181512 : La giornata di Spina: a breve lascia Coverciano, nel pomeriggio esami a Roma: La giornata di Spinazzola: a breve la… - siamo_la_Roma : ?? Saluti dei giallorossi a #Spinazzola ??? 'Forza Leo sei il più forte!' ?? Ecco gli omaggi dei giocatori della… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Spinazzola

C'è anche un tifoso speciale tra chi sostiene Leonardo, il giocatore dell'Ase della Nazionale. È il figlio Mattia, che prima dell'inizio della partita tra Belglio e Italia , vinta poi dagli Azzurri per 2 - 1, ha supportato il papà. La ...- - > Continuano le notti magiche, ma lontano da. Ciò che brilla dell'Italia, nell'inizio di ... ma quel poco è sfruttato debolmente),non vola subito alto, Chiesa (preferito in avvio a ...La Gazzetta dello Sport (F.Licari) – Le lacrime di Spinazzola fanno male. Non riesce più a trattenere le lacrime mentre esce il barella, perché ha capito che ha finito il suo Europeo. Il rischio è che ...Si teme la rottura del tendine d’achille per Leonardo Spinazzola, nota stonata di un Europeo che il terzino stava illuminando con le sue prestazioni Belgio-Italia: 1-2. Ennesima grande prestazione di ...