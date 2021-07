Rapito, ucciso e nascosto all'ex Cicognini: terribile ipotesi sulla scomparsa di un 33enne (Di sabato 3 luglio 2021) Era stato posto in stato di fermo di indiziato di delitto l'11 giugno, venerdì è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un cinese di 29 anni per il quale si ipotizza un rapimento a ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 luglio 2021) Era stato posto in stato di fermo di indiziato di delitto l'11 giugno, venerdì è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un cinese di 29 anni per il quale si ipotizza un rapimento a ...

Inflitto ergastolo al capomafia di Carini per tre omicidi "Peppone" era stato rapito e ucciso dai nemici dei Lo Piccolo e Tocco è stato a sua volta prelevato da finti agenti di polizia mentre era con la più piccola dei suoi figli. Poiché aveva capito di ...

Rapito, ucciso e nascosto all'ex Cicognini: terribile ipotesi sulla scomparsa di un 33enne LA NAZIONE Rapito, ucciso e nascosto all'ex Cicognini: terribile ipotesi sulla scomparsa di un 33enne Prato, 3 luglio 2021 - Era stato posto in stato di fermo di indiziato di delitto l'11 giugno, venerdì è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un cinese di 29 anni per il quale si i ...

Mafia, ergastolo per tre omicidi al boss estradato dagli Usa Freddy Gallina La seconda sezione della Corte d'assise di Palermo ha condannato ieri a tarda sera all'ergastolo, dopo undici ore di camera di consiglio, ...

