Quando gioca l’Italia la semifinale degli Europei 2021 contro la Spagna | data | orario e stadio

ROMA – Dopo la vittoria, non semplice, dell'Italia contro il Belgio per i quarti di finale gli Azzurri volano in semifinale per gli Euro2020. Il prossimo difficile step sarà la semifinale. Nonostante la vittoria e la grinta della Nazionale Italiana ora ci sarà bisogno di tanta concentrazione e tanta tecnica per poter realizzare il sogno di Wembley. Andiamo per ordine e scopriamo Quando ,dove e contro chi l'Italia si batterà. Leggi anche: Come sta Spinazzola, le condizioni di salute del calciatore dopo l'infortunio agli Europei ...

