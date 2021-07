Oriettona forever

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 luglio 2021) Quando il Dalai Lama ha visto Orietta Berti, ha detto: “Le esce una luce dalla testa, voglio parlarle”. Lei ha risposto: “Sono le meches, le ho fatte ai capelli”. L’assistente ha evitato di tradurre. Capita spesso che le facciano un complimento e che lei lo riduca in poltiglia, il più delle volte inavvertitamente, senza volerlo. Le lusinghe non le piacciono e, quando le riceve, fa subito il nome di suo marito, Osvaldo, il grande amore della sua vita: hai gli occhi come l’Osvaldo, me lo dice sempre anche l’Osvaldo. Sono sposati da 54 anni; da 55 lei fa la cantante: è il dato che aggiunge e sottolinea sempre, quando la presentano, specie se dicono quanti dischi ha veduto. A essere ...