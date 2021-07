Mandare video in 8K su WhatsApp tramite Samsung Galaxy S20 ed S21 a breve (Di sabato 3 luglio 2021) Arrivano riscontri interessanti soprattutto per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S20 o di un Galaxy S21, in merito ad un aggiornamento WhatsApp prossimo alla piena distribuzione. Sto parlando dell’upgrade tramite il quale il pubblico potrà decidere di inviare video ai propri contatti anche nel loro formato originale. Senza perdere in alcun modo qualità. Insomma, si tratta di un approfondimento rispetto alle prime notizie che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri su una vicenda particolarmente interessante. Come inviare video in 8K su ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 3 luglio 2021) Arrivano riscontri interessanti soprattutto per gli utenti in possesso di unS20 o di unS21, in merito ad un aggiornamentoprossimo alla piena distribuzione. Sto parlando dell’upgradeil quale il pubblico potrà decidere di inviareai propri contatti anche nel loro formato originale. Senza perdere in alcun modo qualità. Insomma, si tratta di un approfondimento rispetto alle prime notizie che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri su una vicenda particolarmente interessante. Come inviarein 8K su ...

meb : Le scelte del presidente Draghi, il #recoveryfund e la crisi nel M5S ci rendono orgogliosi della scelta fatta a gen… - sweetxlwtc : RT @ciotarella: come faccio a mandare questo video a tutto Twitter???? - sogniappesi24_ : RT @ciotarella: come faccio a mandare questo video a tutto Twitter???? - lwtpolari91 : RT @ciotarella: come faccio a mandare questo video a tutto Twitter???? - ariiiiianna : RT @ciotarella: come faccio a mandare questo video a tutto Twitter???? -