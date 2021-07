(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Molto positiva la svolta di queste ore e l’adesione di Beppe Grillo alla richiesta di mediazione parlamentare in merito agli atti e alle regole del Movimento 5 Stelle. Ildei 7 è composto da persone equilibrate e stimate da tutti, confido che arrivino nei prossimi giorni notizie positive per trovare una quadraa tutto il Movimento. Restando uniti il risultato è assicurato e non può che essere positivo”. È quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno Carlo, deputato M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

davidallegranti : E non avete idea di che cosa scriverà Grillo quando scoprirà che il M5s ha fatto eleggere Carlo Sibilia e Paola Taverna - TV7Benevento : M5S: Sibilia, 'spero comitato dei sette trovi soluzione insieme a intero Movimento'... - infoitinterno : M5S, Sibilia: Meno tifoserie, più equilibrio e studio regolamenti - MarioDraghiPCM : @CarloCalenda Una sola preoccupazione: una poltrona con lo stipendio assicurato. #m5s #poltrone #DiMaio #Conte… - UtoTesoro : RT @davidallegranti: E non avete idea di che cosa scriverà Grillo quando scoprirà che il M5s ha fatto eleggere Carlo Sibilia e Paola Taverna -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Sibilia

La Sicilia

Lo chiede Carlo, sottosegretario: 'Servono meno tifoserie, più equilibrio e studio dei ... considerato un componente dell'ala progressista del. Ma una chiave di lettura la dà anche Sergio ...... Dalila Nesci e Carlo. Vanno considerati a parte (ma non troppo) tutti coloro che stanno ... Leggi Anche Caos, gruppi parlamentari in subbuglio. Crimi rompe con Grillo: 'Rifletto se restare ...Roma, 3 lug. "Molto positiva la svolta di queste ore e l'adesione di Beppe Grillo alla richiesta di mediazione parlamentare in merito agli atti e alle regole de ...M5s, la mossa di Grillo: “Sospeso il voto sul direttivo”. E nomina 7 eletti per modificare lo statuto di Conte. “Agire in tempi brevissimi” ...