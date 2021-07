Lorenzo Insigne da record | nessuno come lui ad Euro2020

(Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una grande Italia batte il Belgio 2-1 e approda alla semifinale di Euro 2020 contro la Spagna martedì a Wembley. Migliore in campo della partitache ha siglato il gol del raddoppio con una perla delle sue: dribbling a rientrare ai danni e Tielemans e gran destro a giro a fil di palo da 23 metri su cui Courtois nulla ha potuto. Nella notte magica di Monaco,ha messo a punto un’altrostatistico non da poco. Attraverso i dati Opta scopriamo infatti che il talento di Frattamaggiore ha partecipato a 25 conclusioni ad, di cui 14 ...

brfootball : Italy's magician, Lorenzo Insigne ? - EURO2020 : Lorenzo Insigne. Sublime ?? #EURO2020 - FOXSoccer : WOW Lorenzo Insigne ???? - lazyalexx : RT @brfootball: Italy's magician, Lorenzo Insigne ? - juanmaperez88 : RT @MisterUnderdog: Don Lorenzo Insigne. -

Come riportato da Opta, il talento di Frattamaggiore, spesso (e volentieri) è determinante, sicuramente più di ogni altro in questo torneo continentale, in termini di partecipazione alla fase conclusi ...Al 31' arriva il bellissimo tiro messo a segno da Barella che accende l'Allianz e da benzina agli azzurri che raddoppiano poco dopo con il tiro di Insigne al 44'. I diavoli rossi non mollano e grazie ...