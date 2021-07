LIVE Superbike, GP Gran Bretagna in DIRETTA: scatta la FP3 (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03 Inizia da Donington Park la FP3. Tutti in pista per gli ultimi 30 minuti di azione prima della Superpole. 10.00 Bandiera verde! scatta la FP3 del Gran Premio di Gran Bretagna per il Mondiale Superbike! 9.58 I piloti si preparano per scendere in pista per l’ultima sessione di libere. Ricordiamo che oggi pomeriggio si terrà race-1. 9.55 Occhi puntati sul nostro Michael Ruben Rinaldi, molto competitivo a Misano e pronto a confermarsi nell’insidioso circuito di Donington Park. 9.52 Yamaha attacca Kawasaki alla vigilia della ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03 Inizia da Donington Park la FP3. Tutti in pista per gli ultimi 30 minuti di azione prima della Superpole. 10.00 Bandiera verde!la FP3 delPremio diper il Mondiale! 9.58 I piloti si preparano per scendere in pista per l’ultima sessione di libere. Ricordiamo che oggi pomeriggio si terrà race-1. 9.55 Occhi puntati sul nostro Michael Ruben Rinaldi, molto competitivo a Misano e pronto a confermarsi nell’insidioso circuito di Donington Park. 9.52 Yamaha attacca Kawasaki alla vigilia della ...

