Infortunio Spinazzola, oggi la visita a Roma (Di sabato 3 luglio 2021) Il suo Europeo è finito, ma la voglia di rialzarsi non si esaurisce mai. Leonardo Spinazzola è uscito in lacrime, ieri sera, nel corso del quarto di finale vinto contro il Belgio. Un grave Infortunio lo ha costretto a lasciare il campo nella ripresa, in barella. Lesione del tendine d’Achille è la prima diagnosi, oggi l’esterno della Roma si sottoporrà a un ulteriore controllo medico a Roma, all’ospedale Sant’Andrea. Dove, se la diagnosi venisse confermata, verrà operato domani. Ci vorranno almeno 5 mesi per tornare in campo, ma Spinazzola è pronto: “Tornerò più forte”, ha scritto su ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) Il suo Europeo è finito, ma la voglia di rialzarsi non si esaurisce mai. Leonardoè uscito in lacrime, ieri sera, nel corso del quarto di finale vinto contro il Belgio. Un gravelo ha costretto a lasciare il campo nella ripresa, in barella. Lesione del tendine d’Achille è la prima diagnosi,l’esterno dellasi sottoporrà a un ulteriore controllo medico a, all’ospedale Sant’Andrea. Dove, se la diagnosi venisse confermata, verrà operato domani. Ci vorranno almeno 5 mesi per tornare in campo, maè pronto: “Tornerò più forte”, ha scritto su ...

