"Incompatibile", "Loro elemosinano alleanze". È rissa tra Lega e Pd (Di sabato 3 luglio 2021) La Lega ha replicato a Enrico Letta, critico nei confronti di Matteo Salvini e del documento delle destre europee, ricordandogli le mosse del Pd Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Laha replicato a Enrico Letta, critico nei confronti di Matteo Salvini e del documento delle destre europee, ricordandogli le mosse del Pd

Ultime Notizie dalla rete : Incompatibile Loro Letta "Attorno a Draghi uniti per battere le destre" O si sostiene il governo Draghi o si sostengono le politiche europee di Orban, cose totalmente diverse tra di loro, ed è quello che sta accadendo con la scelta di Salvini, scelta incompatibile con il ...

Letta: "Attorno a Draghi uniti per battere le destre" O si sostiene il governo Draghi o si sostengono le politiche europee di Orban, cose totalmente diverse tra di loro, ed è quello che sta accadendo con la scelta di Salvini, scelta incompatibile con il ...

