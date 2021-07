Google, il doodle di oggi dedicato a Ludwig Guttmann (Di sabato 3 luglio 2021) Il significato del doodle di Google di oggi, sabato 3 luglio 2021, è legato a Ludwig Guttmann e celebra il 122° compleanno del neurologo britannico ebreo di origine tedesca, il professor Sir Ludwig “Poppa” Guttmann, fondatore del movimento paralimpico. Guttmann è nato a Tost, in Germania (ora Toszek, in Polonia) in questo giorno nel 1899 e ha ricevuto il suo MD nel 1924. Successivamente ha iniziato la ricerca sulle lesioni del midollo spinale ed ha eseguito diverse procedure neurochirurgiche, diventando uno dei migliori della Germania ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Il significato deldidi, sabato 3 luglio 2021, è legato ae celebra il 122° compleanno del neurologo britannico ebreo di origine tedesca, il professor Sir“Poppa”, fondatore del movimento paralimpico.è nato a Tost, in Germania (ora Toszek, in Polonia) in questo giorno nel 1899 e ha ricevuto il suo MD nel 1924. Successivamente ha iniziato la ricerca sulle lesioni del midollo spinale ed ha eseguito diverse procedure neurochirurgiche, diventando uno dei migliori della Germania ...

Advertising

caldaresemanuel : 122° anniversario della nascita del professore Ludwig Guttmann #GoogleDoodle - Lorejournalist : RT @giuntina1980: Il doodle di oggi di @Google è dedicato al mitico Ludwig Guttmann! La sua storia è raccontata in 'Un cuore da campione'… - giuntina1980 : Il doodle di oggi di @Google è dedicato al mitico Ludwig Guttmann! La sua storia è raccontata in 'Un cuore da camp… - francesco_mion : Il Doodle di Google è dedicato a Ludwig #Guttmann, padre del movimento paralimpico! Per saperne di più ??… - statodelsud : Google dedica un doodle a Ludwing Guttmann, inventore della Paralimpiadi -