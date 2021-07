Goletta Verde torna in Toscana dal 5 al 7 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Seconda tappa del viaggio di Goletta Verde 2021, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane, che quest'anno torna a navigare dopo la breve pausa dell'anno ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 luglio 2021) Seconda tappa del viaggio di2021, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane, che quest'annoa navigare dopo la breve pausa dell'anno ...

