Fisco, negli ultimi 20 anni più tasse per 166 miliardi (Di sabato 3 luglio 2021) negli ultimi 20 anni le tasse in Italia sono aumentate di 166 miliardi di euro. Se nel 2000 l’erario e gli enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro, nel 2019 il gettito, a prezzi correnti, è salito a 516,6 miliardi. In termini percentuali, la crescita in questo ventennio è stata del 47,4 per cento, 3,5 punti in più rispetto all’aumento registrato sempre nello stesso arco temporale dal Pil nazionale espresso in termini nominali (+44,2 per cento). A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia. L’inflazione, sempre in questo arco temporale, è aumentata del 37 per ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021)20lein Italia sono aumentate di 166di euro. Se nel 2000 l’erario e gli enti locali avevano incassato 350,5di euro, nel 2019 il gettito, a prezzi correnti, è salito a 516,6. In termini percentuali, la crescita in questo ventennio è stata del 47,4 per cento, 3,5 punti in più rispetto all’aumento registrato sempre nello stesso arco temporale dal Pil nazionale espresso in termini nominali (+44,2 per cento). A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia. L’inflazione, sempre in questo arco temporale, è aumentata del 37 per ...

