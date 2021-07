“Due vite” di Trevi e uno stuzzicante aneddoto su Carrere

(Di sabato 3 luglio 2021) Ultima perizia sui finalisti al premio Strega 2021, premiazione l’8 luglio al Museo Etrusco di Villa Giulia o in diretta su Rai 3. Quest’anno i titoli erano maneggevoli, ben lontani da “La scuola cattolica” di Edoardo Albinati che vinse nel 2016 con 1.300 pagine: la cinquina sommata ne fa 920. Abbiamo misurato “Due” nell’edizione Neri Pozza del 2020, piccola e tascabile. Un’altra più recente, diciamo “regular”, meglio si addice alla fascetta che quasi sicuramente arriverà: Emanueleera primo nella cinquina, con 256 voti. Tutto dipenderà dalle alleanze dopo il primo turno, servirebbero antenne più sensibili delle nostre. Va ricordato che ...

Advertising

paolaciz : RT @mena01601: I due giorni più belli e surreali delle nostre vite. Siamo riuscit* a far arrivare il nostro affetto e sostegno ai Tommy. Co… - DaniaFalzolgher : RT @PiccoloAmerica: Il fondatore di @openarms_fund, @campsoscar, ci ha appena aggiornato dalla cabina di comando della nave, che dopo due m… - albertotozzi3 : RT @FrancoAgliata: Io vorrei fare presente che questa gente decide delle nostre vite da quasi due anni. - SilviaTeresa14 : RT @FrancoAgliata: Io vorrei fare presente che questa gente decide delle nostre vite da quasi due anni. - DalmassoLuigina : RT @mena01601: I due giorni più belli e surreali delle nostre vite. Siamo riuscit* a far arrivare il nostro affetto e sostegno ai Tommy. Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Due vite

Sololibri.net

Sono infatti 14 soggetti, 12 persone esocietà, gli indagati elencati nella richiesta di ...della Guardia Costiera che insegue un barcone carico di migranti 'mettendo in pericolo le loroin ......nelledelle star negli ultimi giorni? Dalle ultime news su casa Windsor, alla tenerezza di Dua Lipa e Anwar Hadid, dal viaggio a Roma di Kim Kardashian alla fierezza di Megan Fox, bisex da...La pagina del favorito per lo Strega contro i romanzetti intimisti da ricicciare Ultima perizia sui finalisti al premio Strega 2021, premiazione l’8 luglio al Museo Etrusco di Villa Giulia o in dirett ...Comunque sempre quei due bisogna continuare a guardare. I centouno chili di muscoli del centravanti belga vagano nella nostra metà campo. Giorgione ci mette tutto il mestiere che ha. Gli si aggrappa, ...