Danimarca batte Repubblica Ceca 2-1 e vola in semifinale a Euro 2020 (Di sabato 3 luglio 2021) La Danimarca batte la Repubblica Ceca per 2-1 nei quarti di finale di Euro 2020 e si qualifica per le semifinali. A Baku, la selezione danese si impone con le reti di Delaney (5?) e Dolberg (42?). Inutile, per i cechi, la rete di Schick che dimezza le distanze al 49?. La Danimarca sblocca il risultato al 5?, su un corner assegnato dal guardalinee tra le proteste della Repubblica Ceca. Delaney è libero di incornare a centro area e di schiacciare la palla che diventa imprendibile per Vaclik: 1-0. I cechi hanno la miglior chance per ... Leggi su funweek (Di sabato 3 luglio 2021) Lalaper 2-1 nei quarti di finale die si qualifica per le semifinali. A Baku, la selezione danese si impone con le reti di Delaney (5?) e Dolberg (42?). Inutile, per i cechi, la rete di Schick che dimezza le distanze al 49?. Lasblocca il risultato al 5?, su un corner assegnato dal guardalinee tra le proteste della. Delaney è libero di incornare a centro area e di schiacciare la palla che diventa imprendibile per Vaclik: 1-0. I cechi hanno la miglior chance per ...

