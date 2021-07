Concorso docenti Stem 2021 | è già boom di bocciati I racconti dei candidati

(Di sabato 3 luglio 2021) Nella giornata del 2 luglio al via le prove deldiscipline. In mattinata si sono svolte le prove per la classe A026 (Matematica). Nel pomeriggio, invece, quelle per la classe A041 (Scienze e tecnologie informatiche). Nella sola giornata di ieri si sono registrati già moltissimia causa, dicono i, dei quesiti difficili a quanto pare. L'articolo .

Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2021/22: alcuni USR hanno avviato la fase 1, quella di scelta della provincia e classe di concorso, mettendo in ordine le proprie preferenze.