Aspetta che finisca la Messa e ripulisce la cassetta delle offerte: preso grazie alle telecamere in Chiesa (Di sabato 3 luglio 2021) OSTRA - Aspetta che finisca la Messa, poi entra in Chiesa e ripulisce la cassetta delle offerte. Senza, però, rendersi conto delle telecamere all'interno del luogo di culto: i carabinieri della ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 3 luglio 2021) OSTRA -chela, poi entra inla. Senza, però, rendersi contoall'interno del luogo di culto: i carabinieri della ...

Advertising

francescacheeks : ogni tanto noto che chi ascolta musica si aspetta sempre le stesse cose per paura di rimanere in qualche modo delus… - fedefederossi : Aspetta almeno che prima esca il pezzo ?????? - crocerossa : ??Com'è cambiata l'attività della #CroceRossa con l'emergenza #Covid19: dalle prime fasi fino ai vaccini. Il raccont… - mimmispnv : @sangioegiusupp ora diranno che non potevano votare aspetta - SandraCeradini : RT @Animal_Genocide: Chiede alla figlia di salutare il cane: la reazione è toccante (Video). Tutte le mattine prima di uscire per andare a… -