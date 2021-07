Anticipazioni Mr Wrong – Lezioni d’amore | un terribile malinteso

(Di sabato 3 luglio 2021)e trame di Mr, la nuova serie TV con Can Yaman. La soap turca in onda dal 6 luglio in prima serata Per chi non lo sapesse Mrnarra le vicende di alcuni ragazzi. Al compleanno di Ezgi, Ozan invita Deniz ad uscire con lui, mentre Levent chiede a Cansu di sposarlo. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

... l'attrice che veste i panni della zia ficcanaso di Ozgur in Mr- Lezioni d'amore ! Mr: Deniz Ozerman è la zia Fitnat nella soap opera turca Bay Yanlis - Mr, in italiano Mr- ...... l'Italia la prima ad essere preoccupata Love is in the air2 luglio: Melo scopre l'inganno di Kaan Mr2 luglio: una sconvolgente scoperta per Ozgur Articoli ...Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug) e Sühan Korludag (Tuba Büyüküstün) sono i protagonisti di Brave and Beautiful la nuova serie turca che andrà in onda nell’estate 2021 si Canale 5. Mediaset ha decis ...Le anticipazioni della soap turca Love is in the air in onda subito dopo Brave and Beautiful, con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin, nelle p ...