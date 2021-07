A Torino spuntano i manifesti di Meloni a testa in giù con un assessore regionale. Indaga la Digos (Di sabato 3 luglio 2021) Sono apparsi nella notte sui muri del quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord di Torino, dei manifesti con l’immagine di Giorgia Meloni e dell’assessore regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone a testa in giù. L’accostamento iconografico all’esposizione dei cadaveri di Benito Mussolini e Claretta Petacci è più che esplicito. «Meloni, Marrone a Piazzale Loreto c’è ancora posto» si legge infatti sui manifesti. «Gesti come questi non sono una novità, così come minacce e aggressioni ai danni dei nostri esponenti – ha commentato su Facebook ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Sono apparsi nella notte sui muri del quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord di, deicon l’immagine di Giorgiae dell’di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone ain giù. L’accostamento iconografico all’esposizione dei cadaveri di Benito Mussolini e Claretta Petacci è più che esplicito. «, Marrone a Piazzale Loreto c’è ancora posto» si legge infatti sui. «Gesti come questi non sono una novità, così come minacce e aggressioni ai danni dei nostri esponenti – ha commentato su Facebook ...

