Xbox e Hideo Kojima accordo vicinissimo? Un gioco per le piattaforme di Microsoft sembra ormai certo (Di venerdì 2 luglio 2021) Da qualche tempo alcune voci suggeriscono che Hideo Kojima sarebbe in trattative con Microsoft per la pubblicazione del suo prossimo gioco. Ora, Jeff Grubb di VentureBeat ha alimentato questi rumor suggerendo che le trattative tra le parti avrebbero raggiunto il livello successivo. Si dice che Kojima e Microsoft abbiano firmato una lettera di intenti che afferma che le due parti lavoreranno insieme per creare un nuovo gioco per Xbox. Questo non è un contratto di pubblicazione definitivo, ma una lettera di intenti firmata significa che quasi sicuramente ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) Da qualche tempo alcune voci suggeriscono chesarebbe in trattative conper la pubblicazione del suo prossimo. Ora, Jeff Grubb di VentureBeat ha alimentato questi rumor suggerendo che le trattative tra le parti avrebbero raggiunto il livello successivo. Si dice cheabbiano firmato una lettera di intenti che afferma che le due parti lavoreranno insieme per creare un nuovoper. Questo non è un contratto di pubblicazione definitivo, ma una lettera di intenti firmata significa che quasi sicuramente ...

Advertising

Eurogamer_it : L'accordo tra Hideo Kojima e #Microsoft sembra vicino: in arrivo il vociferato gioco per #Xbox? - VideoGamersITA : Hideo Kojima e Xbox, la stretta di mano è (quasi) arrivata - - infoitscienza : Hideo Kojima e Xbox, la stretta di mano è (quasi) arrivata - GamingTalker : Hideo Kojima e Xbox avrebbero firmato una lettera di intenti per un nuovo gioco, secondo dei rumor… - hideo_kyoya : @PlayStation @Housemarque @xbox @XboxP3 Phil qui Sony ti sta chiamando Penso che sia ora di fare shopping, andiamo a caccia di studi. -