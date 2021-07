Venezia: riunione con Draghi a P.Chigi su grandi navi (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi ha riunito a Palazzo Chigi diversi ministri sul tema delle grandi navi. Tra questi, a quanto si apprende, i ministri Massimo Garavaglia, Federico D'Incà e Dario Franceschini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Il premier Marioha riunito a Palazzodiversi ministri sul tema delle. Tra questi, a quanto si apprende, i ministri Massimo Garavaglia, Federico D'Incà e Dario Franceschini.

Ultime Notizie dalla rete : Venezia riunione Ocse: ministro Finanze tedesco, accordo su tassazione minima globale "passo colossale" ...all'Ocse apre la strada a un accordo sulla tassazione minima globale per le grandi imprese internazionali alla riunione dei ministri dell'Economia e delle Finanze del G20, che si terrà a Venezia il 9 ...

Venezia rischia di non essere più patrimonio Unesco, ecco perché ... che sarà stilata in occasione della riunione degli organi esecutivi dell'Unesco, in programma dal 16 al 31 luglio a Fazhou, in Cina. Le altre città a 'rischio estinzione' Se Venezia piange, neppure ...

Il vecchio ponte della Fossetta non sarà demolito CHIOGGIAIl vecchio ponte sul canale della Fossetta, lungo 58 metri, non sarà affatto demolito e sostituito con un nuovo varco, così com'era stato suggerito dai tecnici comunali. Gli ...

