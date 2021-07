Tacconi su Buffon: «Nel museo ci sono io, lui non ha vinto nulla» (Di venerdì 2 luglio 2021) Stefano Tacconi parla in maniera chiara: ecco le dichiarazioni senza filtri dell’ex portiere della Juventus anche su Buffon Stefano Tacconi è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Le sue parole. L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENEWS24 BELGIO ITALIA – «È una Nazionale che ha già fatto tanto, stasera non bisogna pensare all’avversario ma a proporre il nostro gioco. Oggi siamo tutti preoccupati di Lukaku, ma il Belgio ha tanti calciatori che possono farci male e sono anche alla fine di un ciclo». Buffon – «Nel museo della Juventus ci sono io… ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Stefanoparla in maniera chiara: ecco le dichiarazioni senza filtri dell’ex portiere della Juventus anche suStefanoè intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Le sue parole. L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENEWS24 BELGIO ITALIA – «È una Nazionale che ha già fatto tanto, stasera non bisogna pensare all’avversario ma a proporre il nostro gioco. Oggi siamo tutti preoccupati di Lukaku, ma il Belgio ha tanti calciatori che posfarci male eanche alla fine di un ciclo».– «Neldella Juventus ciio… ...

Advertising

cristinabauco : RT @sportface2016: #Juventus, #Tacconi punge #Buffon: 'Nel museo ci sono io, lui non ha vinto nulla' - sportface2016 : #Juventus, #Tacconi punge #Buffon: 'Nel museo ci sono io, lui non ha vinto nulla' - filoni_diletta : #Tacconi: '#Buffon? Ci sono io nei musei bianconeri. Lui non ha vinto niente' - Bingo19731 : @TUTTOJUVE_COM Tacconi mi scusi ma Buffon è anni luce più forte di lei. - MondoBN : EX JUVE, Tacconi: “Buffon? Nel museo b -