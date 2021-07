Svizzera ko ai rigori, Spagna in semifinale (Di venerdì 2 luglio 2021) La Spagna batte la Svizzera 4 - 2 ai calci di rigore a San Pietroburgo e si qualifica per la semifinale di Euro 2020, dove martedì affronterà la vincente di Italia - Belgio. Un'autorete di Zakaria su ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Labatte la4 - 2 ai calci di rigore a San Pietroburgo e si qualifica per ladi Euro 2020, dove martedì affronterà la vincente di Italia - Belgio. Un'autorete di Zakaria su ...

Advertising

repubblica : ?? Calcio, Euro 2020: stavolta i rigori sono fatali alla Svizzera, la Spagna vince 4-2 e si qualifica per la semifin… - PBPcalcio : Un grande, enorme, applauso per la #Svizzera. Nazionale organizzata e rocciosa, tatticamente ordinata, ha eliminato… - repubblica : ?? Europei di calcio, clamorosa eliminazione della Francia: la Svizzera vince ai rigori, fatale l'errore di Mbappe' - ilfaroonline : Euro 2020, Sommer non basta: Spagna avanti ai rigori, Svizzera fuori - Vdruz : Euro2020. La Spagna è la prima semifinalista. Battuta la Svizzera ai rigori -