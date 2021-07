Spider-Man: No Way Home: Kevin Feige e la "frecciatina" ad Alfred Molina sugli spoiler (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige lancia una piccola frecciatina all'attore Alfred Molina dopo che questi ha spoilerato la sua presenza nel nuovo film del MCU Spider-Man: No Way Home. La presenza di Alfred Molina (e possibilmente del Multiverso) in Spider-Man: No Way Home è ormai il segreto di Pulcinella, soprattutto considerato il fatto che è stato l'attore stesso a parlare della sua presenza nel nuovo film del MCU. Il Presidente e CCO dei Marvel Studios ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Presidente e CCO dei Marvel Studioslancia una piccolaall'attoredopo che questi haato la sua presenza nel nuovo film del MCU-Man: No Way. La presenza di(e possibilmente del Multiverso) in-Man: No Wayè ormai il segreto di Pulcinella, soprattutto considerato il fatto che è stato l'attore stesso a parlare della sua presenza nel nuovo film del MCU. Il Presidente e CCO dei Marvel Studios ...

