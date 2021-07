Opere incompiute nazionali in calo, ma il dato resta alto: 133 in Sicilia e 33 in Calabria (Di venerdì 2 luglio 2021) ... sono pubblicati sul sito tematico www.serviziocontrattipubblici.it Che cos'è un'opera incompiuta? Si definisce "opera pubblica incompiuta" ogni opera pubblica che risulta non completata per una o ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 2 luglio 2021) ... sono pubblicati sul sito tematico www.serviziocontrattipubblici.it Che cos'è un'opera incompiuta? Si definisce "opera pubblica incompiuta" ogni opera pubblica che risulta non completata per una o ...

Ultime Notizie dalla rete : Opere incompiute Opere incompiute nazionali in calo, ma il dato resta alto: 133 in Sicilia e 33 in Calabria Online l'aggiornamento dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute di interesse nazionale e di interesse regionale e degli enti locali. L'aggiornamento dell'anagrafe delle opere incompiute , di competenza, rispettivamente, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e delle Regioni e delle Provincie Autonome, è realizzato ai sensi del D. M. 13 marzo ...

MIMS, opere pubbliche incompiute scese a 410 a fine 2020 Nel corso dello scorso anno sono leggermente diminuite le opere pubbliche incompiute di interesse nazionale e di interesse regionale e degli enti locali. Al 31 dicembre 2020, rispetto a fine 2019, si sono ridotte da 418 a 410 ( - 8 opere, pari a - 1,9%), "...

Opere incompiute nazionali in calo, ma il dato resta alto: 133 in Sicilia e 33 in Calabria Gazzetta del Sud MIMS, opere pubbliche incompiute scese a 410 a fine 2020 (Teleborsa) - Nel corso dello scorso anno sono leggermente diminuite le opere pubbliche incompiute di interesse nazionale e di interesse regionale e degli enti locali. Al 31 dicembre 2020, rispetto a.

Hub Crociere, l'incompiuta a Porto Torres: rischio scissione del contratto Rischio scissione del contratto per la Lakit, la società affidataria dei lavori per la realizzazione del terminal crociere, una eterna incompiuta da 3 milioni e 281mila euro situata tra la banchina Do ...

