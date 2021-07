Napoli, Spalletti è sbarcato in città: l’accoglienza di De Laurentiis – VIDEO (Di venerdì 2 luglio 2021) Luciano Spalletti è arrivato a Napoli accolto da De Laurentiis. Inizia l’avventura del tecnico – VIDEO Inizia l’avventura di Luciano Spalletti al Napoli. Il tecnico di Certaldo è sbarcato alla stazione di Afragola accolto dal presidente De Laurentiis e dal figlio Edoardo. Spalletti è salito su un van nero che lo porterà a Castel Volturno per la prima volta da allenatore del Napoli. Il tecnico visiterà il centro sportivo che sarà a partire da oggi la sua nuova dimora. pic.twitter.com/GmMMgTC5Bn — Michele Criscitiello ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Lucianoè arrivato aaccolto da De. Inizia l’avventura del tecnico –Inizia l’avventura di Lucianoal. Il tecnico di Certaldo èalla stazione di Afragola accolto dal presidente Dee dal figlio Edoardo.è salito su un van nero che lo porterà a Castel Volturno per la prima volta da allenatore del. Il tecnico visiterà il centro sportivo che sarà a partire da oggi la sua nuova dimora. pic.twitter.com/GmMMgTC5Bn — Michele Criscitiello ...

