Morte Chiara Gualzetti | il gip | “l’assassino è in grado di intendere e volere”

(Di venerdì 2 luglio 2021), per il giudice delle indagini preliminariè indi, per questo ha confermato il fermo Emergono nuovi dettagli dall’interrogatorio deldella giovane. Secondo il giudice che ha convalidato l’arresto, il ragazzo è indi. Luigi Martello, il giudice delle indagini preliminari del tribunale dei minori di Bologna, come riporta il Corriere della Sera, ha scritto che nel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morte Chiara

Subito dopo averne constatato la, la salma della 32enne è stata trasferita presso l'ospedale ... Io perdodai capelli verdi, viola, gialli. Che bella che era'. Antonino Spinalbanese e papà ...... era troppo saggia per esporre un'opinionesulla questione. Lady Holland spesso litigava con ... da quel momento, continuò a cercare il suo consiglio e la sua amicizia, fino alladi quest'...Chiara Gualzetti, per il giudice delle indagini preliminari l'assassino è in grado di intendere e volere, per questo ha confermato il fermo ...Il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha espresso tutto il suo cordoglio per la tragica scomparsa della 31enne Chiara Pepe. Chiara, residente a Battipaglia, con origini di Montesano sulla Marcellana ...