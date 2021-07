Advertising

DiMarzio : #Pobega, #Lirola e #Fisic: il punto sul mercato dell'#Atalanta - Gazzetta_it : Tonali, oggi l’accordo col Brescia: sarà del Milan. Due giovani per chiudere la trattativa #mercato - DiMarzio : L'asse di mercato #Milan-#Chelsea spiegato da Cudicini, osservatore dei Blues - infoitsport : Mercato Milan - Marchetti a Sky: 'Si è vicini alla chiusura' - PianetaMilan : #Mercato #Milan – #Pobega-#Atalanta, diritto di recompra inserito nell’affare? -

Oggi è stato sorteggiato il primo turno, diviso in due percorsi: la Juventus, che oggi ha ufficializzato l'arrivo del portiere Peyraud - Magnin (ex Atletico Madrid) è nel percorso Campioni, il...Dei piccoli gioielli che possono scatenare l'interesse sulestivo di molti club.Nella giornata di ieri la Fiorentina ha annunciato numerose interruzioni di vincoli contrattuali, sia nel reparto tecnico che soprattutto per quanto riguarda i calciatori della prima ...Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, si è così espresso a ‘Calciomercato – L’Originale’ sugli ultimi movimenti del calciomercato del Milan: “Il Milan sta per cedere Pobega all’Atalanta ...