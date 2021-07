LIVE Tour de France 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Leggi su oasport

10.54 Nel dopoieri si è espresso anche Vincenzo Nibali: "Per andare in fuga bisogna uscire di classifica". 10.52 Da capire anche come gestirà la situazione l'Alpecin-Fenix: proverà a conservare la Maglia Gialla con van der Poel? 10.50potrebbe esserci gran battaglia per cercare la fuga giusta, visto che potrebbe arrivare al traguardo. 10.46 Stanno per terminare le operazioni al foglio firma. 10.43 Quella disarà lapiù lunga del ...