Incidente a Tempio | scontro tra due auto all' incrocio | nessun ferito

Advertising

zazoomblog : Incidente a Tempio scontro tra due auto allincrocio: nessun ferito - #Incidente #Tempio #scontro -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Tempio

Cagliaripad

Intorno alle 13 i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti nell’incrocio tra la strada statale 133 e via Palau, a Tempio, per un incidente. Due le autovetture coinvolte, fortunatamente non si regis ...Tempio Pausania. Ennesimo incidente stradale in Gallura. Intorno alle 13, i Vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti nell'incrocio tra la ss133 e via ...