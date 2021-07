Hemingway, una vita di avventure tra un daiquiri e un mojito (Di venerdì 2 luglio 2021) Era un ragazzo del ’99. Come i nostri. Quelli che si trovarono a combattere sulle rive del Piave poco più che diciottenni. Ernest Hemingway era nato il 21 luglio 1899 in un sobborgo di Chicago e il 2 luglio 2021 saranno passati 60 anni dalla sua morte: da quel colpo di fucile esploso nel silenzio di una domenica mattina. Era la chiusura di una vita appassionata e romanzesca. Era la fine di quello che veniva considerato il più grande, sicuramente il più famoso scrittore americano. “Papa” (era il suo soprannome) amava la vita in tutte le sue manifestazioni: dalle passioni politiche e letterarie alla musica, dalla caccia grossa alla pesca di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 luglio 2021) Era un ragazzo del ’99. Come i nostri. Quelli che si trovarono a combattere sulle rive del Piave poco più che diciottenni. Ernestera nato il 21 luglio 1899 in un sobborgo di Chicago e il 2 luglio 2021 saranno passati 60 anni dalla sua morte: da quel colpo di fucile esploso nel silenzio di una domenica mattina. Era la chiusura di unaappassionata e romanzesca. Era la fine di quello che veniva considerato il più grande, sicuramente il più famoso scrittore americano. “Papa” (era il suo soprannome) amava lain tutte le sue manifestazioni: dalle passioni politiche e letterarie alla musica, dalla caccia grossa alla pesca di ...

