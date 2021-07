Garage Italia - Acquisita una quota di minoranza di Newtron Group (Di venerdì 2 luglio 2021) Garage Italia stringe ulteriormente i propri legami con Newtron Group, già partner tecnico del progetto Icon-e che ha coinvolto modelli classici come Fiat Panda e 500. Il marchio di Lapo Elkann, con il supporto di Pietro de Rothschild-Caracciolo, fondatore di Automobile lectriques-Newtron France, ha infatti acquisito il 15% dell'azienda specializzata nel retrofit elettrico. Certificata per l'elettrificazione del parco circolante. L'obiettivo di questa partecipazione è di far crescere la start-up non soltanto con i programmi di personalizzazione e restomod a tiratura limitata, ma anche con nuove iniziative ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 luglio 2021)stringe ulteriormente i propri legami con, già partner tecnico del progetto Icon-e che ha coinvolto modelli classici come Fiat Panda e 500. Il marchio di Lapo Elkann, con il supporto di Pietro de Rothschild-Caracciolo, fondatore di Automobile lectriques-France, ha infatti acquisito il 15% dell'azienda specializzata nel retrofit elettrico. Certificata per l'elettrificazione del parco circolante. L'obiettivo di questa partecipazione è di far crescere la start-up non soltanto con i programmi di personalizzazione e restomod a tiratura limitata, ma anche con nuove iniziative ...

