First Playable 2021: il programma del secondo giorno, con tutti i nostri interventi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 luglio 2021) Il programma della seconda giornata del First Playable 2021 è intenso quasi quanto quello di ieri: ecco il programma completo, con anche tutti i nostri interventi.. Il programma della seconda giornata del First Playable 2021 è intenso quasi quanto quello di ieri. A chi non conoscesse questa iniziativa di IIDEA possiamo dire che si tratta di una serie di incontri istituzionali volti a diffondere la cultura e le potenzialità del videogioco tra gli addetti ai lavori e le istituzioni. Si ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 luglio 2021) Ildella seconda giornata delè intenso quasi quanto quello di ieri: ecco ilcompleto, con anche.. Ildella seconda giornata delè intenso quasi quanto quello di ieri. A chi non conoscesse questa iniziativa di IIDEA possiamo dire che si tratta di una serie di incontri istituzionali volti a diffondere la cultura e le potenzialità del videogioco tra gli addetti ai lavori e le istituzioni. Si ...

Advertising

DadoneFabiana : RT @IIDEAssociation: ??First Playable sta per cominciare! Non perderti il programma di appuntamenti previsti per l'1 e 2 luglio sul canale… - HDblog : RT @HDblog: Parte il First Playable Fund per finanziare i giochi italiani: 4 milioni esauriti in 3 ore - Asgard_Hydra : Parte il First Playable Fund per finanziare i giochi italiani: 4 milioni esauriti in 3 ore - - infoitscienza : Parte il First Playable Fund per finanziare i giochi italiani: 4 milioni esauriti in 3 - SimoneGironi : Ing.Gironi Parte il First Playable Fund per finanziare i giochi italiani: 4 milioni esauriti in 3 ore -… -