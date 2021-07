Estate 2021, vacanze più brevi e non per tutti (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 15 milioni i connazionali già pronti a partire ma 10 milioni restano ancora indecisi. Aumenta tuttavia la propensione a ridurre la lunghezza della vacanza principale rispetto a quanto si rilevava solo un mese fa: la percentuale di coloro che staranno via per non più di una settimana passa infatti dal 51% al 60% degli intervistati e si riducono da 17% al 12% quelli che faranno vacanze di 11-14 giorni. In generale, secondo la rilevazione di giugno dell’Indice del Viaggiatore di Confturismo-Confcommercio, 3 intervistati su 10 faranno quest’Estate meno giorni di vacanza che nel 2019 e 5 su 10 si attesteranno sullo stesso numero di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 15 milioni i connazionali già pronti a partire ma 10 milioni restano ancora indecisi. Aumenta tuttavia la propensione a ridurre la lunghezza della vacanza principale rispetto a quanto si rilevava solo un mese fa: la percentuale di coloro che staranno via per non più di una settimana passa infatti dal 51% al 60% degli intervistati e si riducono da 17% al 12% quelli che farannodi 11-14 giorni. In generale, secondo la rilevazione di giugno dell’Indice del Viaggiatore di Confturismo-Confcommercio, 3 intervistati su 10 faranno quest’meno giorni di vacanza che nel 2019 e 5 su 10 si attesteranno sullo stesso numero di ...

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2021 Chiedi cos'era la Diaz (di Marco Damilano) Chiedi cos'era la Diaz, chiedi che cosa è successo a Genova. Chiedilo a un ragazzo di venti anni che nel 2001 era appena nato. Cosa successe in quell'estate breve durata due mesi. Dal pomeriggio del 20 luglio, quando Carlo Giuliani cadde in una pozza di sangue, al pomeriggio dell'11 settembre a New York. 'L'intero mondo abitato cambiò', sono le ...

Doc rivince, Bocci risale con Padre Pio. Poi Del Debbio e Ben Stiller - Le altre? In onda un telefilm classico dell'estate su Rai2, 'Squadra Speciale Cobra 11', una commedia Usa molto cult su Italia1, 'Vi presento i nostri', non è mancato all'appello l'approfondimento ...

L’A.N.P.I. dice no a “via Almirante” Almirante in qualità di capogabinetto aveva trasmesso il bando alle prefetture. Nell’estate del 1971 alcuni storici dell’Università di Pisa rinvennero negli archivi del comune di Massa Marittima la ...

